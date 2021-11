Khaby Lame choisit par Zuckerberg pour la promotion du métavers

Khabane « Khaby » Lame, le deuxième TikToker le plus populaire au monde, a fait la promotion du metaverse de Facebook dans une nouvelle vidéo avec le PDG de Facebook Mark Zuckerberg.

A l’occasion de la conférence de présentation du multiverse de Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, Khaby Lame est apparu aux côtés de Mark Zuckerberg. Peu après, c’est avec Zlatan Ibrahimovic qu’il a fêté Halloween à travers une vidéo inspirée de Squid Game. Devenu l’un des influenceurs les plus hype du moment grâce à ses vidéos sur TikTok et sa gestuelle désormais célèbre, Khaby Lame continue les belles collaborations. Amateur de sports automobiles, il avait été invité et avait réalisé une vidéo il y a plusieurs semaines de cela avec Ferrari – en Formule 1 – puis Ducati – en Moto GP -, 2 écuries italiennes.

Ces derniers jours, c’est avec Mark Zuckerberg que le jeune sénégalais vivant en Italie est apparu, afin de participer à la présentation du multiverse, le nouveau projet de l’entrepreneur de 37 ans qui a même provoqué le changement de nom de l’entreprise Facebook, désormais baptisé Meta. On y voit Khaby se téléporter où il le souhaite dans le monde virtuel rêvé de Mark Zuckerberg, qui souhaite amener cela grâce aux casques de réalité virtuelle.

Pendant des mois, Zuckerberg a vanté l’idée d’établir un métavers, ou un monde numérique où les gens peuvent effectuer des activités réelles en utilisant des avatars virtuels. Zuckerberg a déclaré lors de l’événement Oculus Connect de la société qu’il veut que sa soit « metaverse d’abord, pas Facebook d’abord. » En août, l’entreprise a annoncé un programme de réalité virtuelle appelé Horizon Workrooms, dans lequel les gens du monde entier peuvent interagir et se rencontrer pour travailler à l’intérieur de mondes virtuels en utilisant des avatars pixélisés.