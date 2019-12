Khalifa Sall prépare quelque chose contre..

En effet, depuis sa libération, l’ex-maire de Dakar multiplie les visites de courtoisie et de remerciements au Sénégal comme à l’étranger. Il a presque fait le tour ds familles religieuses et a rendu visite à certains de ses souteneurs. Pas plus tard qu’hier, Aida Mbodj, Serigne Mansour Sy Djamil, le Collectif « Noo Lank », ont tous eu un tête-à-tête avec lui.

D’après ses proches contactés par nos confrères du quotidien L’As, Khalifa Sall est en train de mettre en place une grande coalition pour dit-on conquérir le pouvoir. « Khalifa Sall veut ratisser large en profitant de l’élan de solidarité qui s’est crée autour de lui durant son séjour carcéral. Bientôt, il va mettre en place une plateforme qui va aboutir à la création d’une coalition dénommée « Taxawu Sénégal » », explique une des interlocuteurs du canard. Une autre interlocuteur annonce que très prochainement, Khalifa Sall va faire une sortie médiatique avant d’entamer une tournée nationale.