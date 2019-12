Khalifa Sall rejoint « Noo Lank »

Le Collectif « Non Lank » qui dénonce la hausse du prix de l’électricité rejoint un soutien de taille et non des moindres. Khalifa Sall élargie récemment de prison, a rejoint le combat. Une délégation du Collectif a été reçu, hier lundi par l’ex-maire de Dakar. A la sortie de cette rencontre, Idrissa Diallo, maire de Dalifort qui portait la parole de la Coaltion Taxawu Senegaal a assuré l’engagement de Khalifa Sall ainsi que toute la coalition à la cause de « Noo Lank », rapporte La Tribune.