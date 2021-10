Khalifa Wade (APR):” Kaolack ne veut pas d’un mandataire illettré, Benoît Sambou doit se retirer de nos affaires sinon…”

A mesure qu’on s’approche des élections locales prévues en Janvier 2022, la polémique s’enfle au sujet du choix du futur mandataire départemental à Kaolack. Dans une sortie médiatique, Khalifa Wade, responsable du parti présidentiel au niveau de cette localité, joue les devant. A l’en croire, le Président de la République Macky Sall et le Directoire du parti doivent opérer un choix judicieux sur celui qui sera la tête de liste lors de ces échéances :”Nous faisons face à la presse pour anticiper sur le choix du mandataire. C’est l’occasion ou jamais d’attirer l’attention du Président de la République Macky, par ailleurs, Président de l’Alliance Pour la République (APR). Les prochaines élections locales ne seront pas, de toutes évidence, faciles. Sur ce, nous demandons un bon choix concernant la tête de liste de notre Coaliton Benno Bokk Yakkar. Pour cette fois, nous ne voulons pas d’un mandataire illettré et qui a une ignorance crasse des textes, ne maîtrise rien .On ne peut pas nommer quelqu’un mandataire alors qu’il n’est pas candidat. La logique voudrait que la tête de liste dans la Commune soit le mandataire.Idem pour le département.Cela doit être clair comme de l’eau d’une roche”, s’est expliqué Khalifa Wade. Et le cadre apériste d’avertir Benoît Sambou:”Que tout le monde sache que les lobbies et autres manœuvres de bas étage entamées par Benoît Sambou en parfaite complicité avec Mohamed Ndiaye “Rahma ” ne passeront pas. On va plus assister à ce qu’il avait tramé et réussi lors de la dernière Présidentielle de 2019. Plus jamais ça ! Aujourd’hui, il est clair que M. Sambou commence à activer ses lobbies pour faire de Mohamed Ndiaye “Rahma ” le mandataire départemental. Ça, nous n’allons jamais l’accepter. Cet homme ne peut rédiger une réclamation par ce qu’analphabète majeur et , comment il pourra alors siéger dans une Commission Électorale Départementale ? C’est insulter l’intelligence de tous ses illustres fils de Kaolack cités, pourtant, en exemple pour leur compétence pointue et avérée “, a fait remarquer M.Wade.

Au finish, il dira à l’endroit du Directoire du parti présidentiel et de la Coalition BBY :”Que les tenants du parti et de la Coalition Benno Bokk Yakkar sachent que Mohamed Ndiaye “Rahma ” ne peut pas gagner les élections à Kaolack. Il n’a pas de base affective réelle et il pense pouvoir tout régler avec l’argent. Sans les espèces sonnantes et trébuchantes, il ne peut rien mobiliser. Pour lui,la politique se résume à distribuer à tout va de l’argent. Que le Président Macky reconsidére mieux notre localité de Kaolack en misant sur ses propres fils et filles de valeur. Ces activistes politiques à l’image de “Rahma ” ne peuvent rien lui apporter . Pour preuve, ce protégé de Benoît Sambou a détruit le BBY et semé les graines de la division partout. Son compère , lui, a vraiment du pain sur la planche. Il doit aller s’occuper de sa Casamance natale où il reste un nain politique au lieu de venir chez nous semer le bordel”,apostrophe-t-il.