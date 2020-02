Kirk Douglas, mort du dernier géant d’Hollywood

On avait fini par le croire immortel. Kirk Douglas est finalement décédé ce mercredi 5 février à l’âge de 103 ans. Il avait survécu à un crash d’hélicoptère ; on l’avait cru terrassé par deux attaques cardiaques. Mais toujours, le géant s’était relevé et était reparti au combat. Il avait même réappris à parler pour rejouer encore et encore, même si sa chevelure blonde avait depuis longtemps viré au blanc. Le 9 décembre 2018 encore, on avait vu les photos de la famille Douglas posant tout sourire pour les 102 ans du patriarche. Un âge mythique à la hauteur de la légende du dernier des monstres sacrés de l’âge d’or d’Hollywood. Une légende construite au fil d’une filmographie à rallonge sur laquelle il a promené sa célèbre fossette durant plus d’un demi-siècle.

Le parcours de l’acteur, réalisateur et producteur américain, a tout du rêve américain. Unique garçon d’une fratrie de six sœurs, né le 9 décembre 1916, il s’appelle encore Issur Danielovitch quand ses parents, juifs russes, fuient les pogroms pour l’Amérique et l’État de New York. L’argent est aussi rare que la famille est grande. La misère, la quête de l’amour paternel et l’antisémitisme ambiant de la fin des années 1920 marqueront les premières années de sa vie. De quoi forger son caractère combattif, entre bagarres et petits boulots pour survivre.