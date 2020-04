Klopp aurait frustré Mané

La semaine dernière, la presse anglaise évoquait Kylian Mbappé du PSG, comme probable remplaçant du sénégalais, en cas de départ. Et selon France Football, Sadio Mane souhaite quitter Anfield cet été. Le magasine français affirme que l’ancien messin est mécontent de son entraineur Jurgen Klopp. Dans la course au ballon d’or, le technicien allemand avait soutenu Virgil van Dijk dans les médias. France Football ajoute que le Real Madrid est la destination préférée de Mane. Zinedine Zidane serait aussi admiratif de Sadio Mané. Son coéquipier en sélection nationale Keita Balde, a annoncé qu’il ne compte pas s’éterniser à Liverpool, et qu’il ne signerait pas ailleurs sauf au Real Madrid.