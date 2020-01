 Klopp souhaite garder Sadio et…

Jürgen Klopp est possessif ! Interrogé mercredi sur d’éventuels départs, et notamment celui du suisse Shaqiri, courtisé par la Roma et Séville, le coach allemand n’a pas laissé de place au doute : « Ma réponse ne concerne pas seulement ‘Shaq’, elle vaut pour tout le monde. On veut garder tout le monde pour arranger notre situation et non arranger les situations des autres clubs ». L’ailier de poche des Reds, passé précédemment par le Bayern Munich et l’Inter Milan, est peu utilisé cette saison par Klopp qui ne l’a aligné qu’à six reprises en Championnat d’Angleterre. Mais à en croire son entraîneur, le départ de l’international helvète n’est pas d’actualité.

Klopp est également revenu sur l’utilisation des Baby Reds en fin d’année pour justifier son souhait de garder l’ensemble de son effectif : « On a disputé la plupart de nos matches en décembre et janvier avec des remplaçants qui étaient des gamins. Des gamins fantastiques, mais des gamins ! Comment pourrait-on laisser partir ne serait-ce qu’un joueur », a rappelé le technicien allemand.

Si son équipe, qui a remporté la dernière Ligue des champions, survole actuellement le Championnat d’Angleterre, Klopp la croit capable d’être encore plus performante : « Il y a encore beaucoup de choses qu’on pourrait améliorer », a-t-il souligné en pointant la concentration de ses joueurs.

Ouest-France