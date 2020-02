Koulibaly à Manchester United, l’été prochain ?

Les Red Devils pensent à Kalidou Koulibaly. Selon le Mirror, les dirigeants mancuniens font du défenseur central des lions leur priorité cet été pour accompagner Harry Maguire en charnière. La même source est revenue sur le dossier dans sa parution de ce dimanche. Ils comptent à tout prix le recruter l’été prochain pour seconder Harry Maguire en charnière. Le Mirror ajoute par ailleurs que pour convaincre Koulibaly, la direction du club est même prête à lui offrir le plus gros salaire de l’effectif. Mais les choses ne seront pas faciles pour Manchester United qui va devoir batailler dur pour avoir le défenseur du Napoli. Puisque le PSG et le Real Madrid sont aussi sur le coup. Kalidou joue sa sixième saison à Naples et s’est toujours montré au niveau, ce n’est donc pas étonnant de le voir sur les tablettes des grands clubs européens pendant le mercato hivernal.