Koulibaly de retour à l’entraînement

Blessé après seulement 5 minutes de jeu, depuis le 14 décembre dernier lors de la défaite à domicile face à Parme, Kalidou Koulibaly est de retour ce jeudi à l’entraînement avec le reste du groupe. Sur ses différents comptes de réseaux sociaux, le colosse défenseur central et sénégalais a en effet annoncé son come back.

Absent du groupe depuis plus d’un mois, le capitaine des Lions s’est remis de sa blessure au biceps crural. Une nouvelle que son coach, Gennaro Gattuso, va accueillir avec joie puisque Naples ne brille pas depuis son arrivée sur le banc ; malgré une victoire-surprise (2-1) en championnat face au leader, la Juventus de Turin.

Resté sur deux victoires, Naples serait heureux de reprendre Kalidou Koulibaly qui a manqué sept matchs depuis sa blessure. Les Azzuri sont actuellement 10e de la Serie A et comptent 27 points à 24 points du leader, la Juve.