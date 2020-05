Koulibaly: Liverpool aussi est en lice

L’avenir de Koulibaly en Premier League semble de plus en plus évidente avec tous les clubs anglais qui veulent le défenseur dans leur effectif. Le « futur champion » d’Angleterre aussi est un prétendant. Liverpool est en pleine discussion sur ce transfert.

Selon Tuttomercatoweb, Liverpool a déjà établi le contact pour signer le défenseur le plus convoité du prochain mercato. L’objectif de ce transfert est de former une défense solide avec Virgil Van Djik et Koulibaly. Et pour financer cette recrue estimé à 100 millions d’euros avant le Covid-19, Liverpool pourrait inclure Joel Matip dans le deal. Des discussions sont prévues dans les semaines à venir.