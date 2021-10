Kouthia meilleur humoriste d’Afrique au FESPACO

Le Sénégal est une nouvelle fois honoré lors de la 27ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). En effet, le prix du meilleur humoriste d’Afrique a été décerné au célèbre artiste comédien, Samba Sine alias Kouthia, par ailleurs animateur à la TFM.

Si Awadi a reconnu être surpris par cette récompense, il y voit aussi la célébration de l’amitié entre le Sénégal et le Burkina Faso. « Franchement, j’ai été surpris. Rokhaya Niang m’a demandé de venir. Je viens faire acte de présence et je découvre ça. C’est beaucoup d’honneur. Cette récompense célèbre l’amitié entre nos deux pays, nos jeunesses. C’est le symbole d’une vraie amitié », a déclaré le musicien.

Même son de cloche chez Oumou Sy, la costumière. « C’est beaucoup de plaisir et d’émotion. Le Burkina et le Sénégal, c’est le même pays. C’est la première fois qu’une costumière est décorée. C’est une forme de reconnaissance de notre travail, car il y a beaucoup de domaines dans le cinéma », a-t-elle déclaré. Cette récompense vient reconnaître les efforts que ces quatre nommés ont réalisés tout le long de leurs carrières respectives.

Awadi, Kouthia, Oumou Sy et Germaine Acogny ont été décorés au Burkina Faso à la 3e édition des Celebry Days organisée en marge de la 27e édition du Fespaco.

Pour rappel e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est bel et bien lancé. Malgré la pandémie et malgré la crise sécuritaire qui touche le Burkina Faso, le festival du cinéma africain a démarré samedi 16 octobre en fin d’après-midi, avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture au Palais des sports. La compétition officielle, les diffusions des films, documentaires et séries ont débuté ce dimanche 17 octobre, mais la cérémonie de lancement a clairement marqué les esprits.

Nous y reviendrons …