La banque de Dakar (BDK), a un nouveau patron. Il s’agit du banquier Malèye Faye. Il était jusqu’avant sa nomination par le Conseil d’administration, Directeur Général de Banque d’Abidjan. Depuis le départ de Ibrahima Fall, la Banque de Dakar était dirigée par un DG intérimaire.

Le nouveau patron de la Banque de Dakar n’est pas une recrue inconnue sur l’avenue Roume. Le désormais ex-Directeur Général de la Banque d’Abidjan, Malèye FAYE, a été installé officiellement ce jeudi 02 janvier 2020 comme nouveau DG de Banque de Dakar. On le présente comme un homme du sérail financier, réputé aussi homme des grands challenges.

Malèye Faye débute ses cours chez les sœurs du Saint sacrement de Ziguinchor, ses études moyennes et secondaires, il le fera au lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis avec un parcours sans faute. Le BAC en poche, il fait un bref passage à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). En 1998, Monsieur Faye décroche une maitrise en Finance Audit et contrôle de gestion à Sup de Co, première école supérieure de commerce au Sénégal. Une école dont il fait la fierté car ayant été le parrain de la 22éme promotion.

Un parcours professionnel sans ambages

En 1999, c’est l’entame d’une riche carrière professionnelle. Malèye Faye effectue un bref passage au service financier de SAGRIM, une grande société d’aménagement immobilier, pour ensuite intégrer la BICIS, une filiale du Groupe BNP Paribas comme jeune analyste risques. De là-bas, il gravit les échelons et dirigea pendant 7 ans la Direction des Risques, des Chantiers structurants comme la mise en place de la filière Risques, la fiabilité des données Corporate. En 2007, il intègre les métiers de l’exploitation et se voit confier la grande agence de la zone industrielle spécialisée avec la gestion des comptes des grandes entreprises multinationales et locales devenue aujourd’hui le centre d’affaires de la BICIS.

Son amour du métier, sa rigueur dans son travail, sa générosité pour la cause des autres, le poussent à aller de l’avant. C’est ainsi qu’en 2009 il se voit confier le nouveau département de l’animation commerciale, puis du réseau d’agences qu’il va porter de 09 à 24 agences en 03 ans. Puis en 2012, l’homme atterrit à Ecobank Sénégal et occupe la fonction de Corporate Risk Manager.

Malèye Faye intègre la Banque d’Abidjan en 2015 en tant que Directeur Général, où il a eu à marquer ses empreintes. Il laisse derrière lui une bonne image d’un manager compétent, ouvert et rigoureux.

Il a pris ce jeudi 02 janvier 2020 officiellement fonction en qualité de Directeur Général de la Banque de Dakar (BDK).