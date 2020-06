La BM débloque 255 milliards pour le Sénégal

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Douada Diallo a procédé, ce lundi, à la signature, avec M. Nathan BELETE, Directeur des Opérations de la Banque mondiale, de trois accords de financement relatif à un appui budgétaire, au Projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) et au Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage au Sénégal.

Au total, ce sont des financements de 375 millions de dollars, soit plus de 225 milliards de FCFA signés et un montant exceptionnel de 715 millions de dollars durant cette année fiscale. A cet effet, le ministre a informé que le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé mardi dernier un financement de l’Association internationale de développement (IDA) d’un montant de 100 millions de dollars (environ 60 milliards de FCFA) – réparti également en don et en crédit. Ce, pour appuyer le gouvernement du Sénégal à mieux juguler l’impact social et économique de la pandémie de la COVID-19. Ce financement, indique Abdoulaye Daouda Diallo est un appui aux ressources budgétaires pour couvrir le financement des mesures anticrise.

L’autre financement signé, poursuit le ministre, est relatif à un crédit de l’Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque Mondiale d’un montant de 125 millions de dollars (environ 75 milliards de FCFA) . Lequel vise à accompagner les efforts entrepris par le Sénégal pour renforcer et améliorer les systèmes et les services de gestion des déchets ménagers à Dakar et dans d’autres municipalités.

Le troisième accord de financement d’un montant de 150 millions de dollars (90 milliards de FCFA) concerne le programme de compétitivité de l’Agriculture et de l’élevage axé sur les résultats. L’objectif de développement du projet est d’améliorer la productivité et l’accès au marché des chaînes de valeur des produits de base prioritaires et du bétail, dans le bassin arachidier étendu et les zones agro-pastorales.