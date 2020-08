La CAF publie le calendrier des éliminatoires pour la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, hier mercredi, le nouveau calendrier des éliminatoires de la “CAN 2021” et de la “Coupe du Monde 2022”.

Après plusieurs mois de disette, l’instance en charge du football africain a annoncé la reprise des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations. Les compétitions débutent en novembre 2020, avec les 3ème et 4ème journées et s’achèveront en mars 2021, avec pour affiches, les 5ème et 6ème journées. Les qualifications pour le mondial quant à elles, débuteront en mai 2021 et prendront fin en octobre. Les matchs de barrage se joueront à quelques mois de la CAN, en novembre 2021. Une fenêtre libre est donnée par la CAF, au mois d’octobre prochain. Elle permettra aux sélections nationales africaines de tenir des matchs amicaux pour mieux se préparer, après des mois sans confrontation, rapporte Afrik Foot.

A rappeler que la Coupe d’Afrique qui était initialement prévue du 09 janvier au 06 février 2021 au Cameroun, a été repoussée d’un an. La compétition aura lieu en janvier 2022.