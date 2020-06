LA CAN REPORTÉE D’UN AN

La CAF a annoncé le report d’un an de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun.

Initialement prévue en janvier 2021 au Cameroun, la CAN a été reportée d’un an pour des raisons logistiques et en raison des difficultés éventuelles pour effectuer les déplacements.

La pandémie du nouveau coronavirus est bien passée par là.