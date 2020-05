La chloroquine accroît les risques de mort cardiaque

Une nouvelle étude américaine relance la polémique sur le traitement de la chloroquine promu par le Pr Didier Raoult. Lancet a relayé l’étude d’un professeur de médecine de Harvard menée sur 96.000 patients hospitalisés avec le coronavirus dans 671 hôpitaux à travers le monde. Elle conclut que les 15.000 qui ont reçu de la chloroquine ont un risque significativement plus élevé de mourir que ceux qui n’en ont pas pris (+ 34%).

Ceux qui ont pris de la chloroquine ont aussi plus de risques (+ 137%) de développer un rythme cardiaque irrégulier, une arythmie, qui peut conduire à une mort cardiaque soudaine. Pour ceux qui reçoivent de l’hydroxychloroquine et un antibiotique, le mélange que promeut le président Trump, il y a un risque accru de décès de 45% et un risque accru de 411% d’arythmies cardiaques graves.

Cette étude, qui est bien plus large que celle que conteste le président Trump et analyse a posteriori des données médicales de centaines d’hôpitaux. Ce n’est pas une étude sur un échantillon avec chloroquine, et un échantillon sans. Mais le nombre de patients concernés permet à un scientifique de Stanford de conclure que « ces résultats n’offrent aucune raison d’être optimiste sur les chances que ce médicament puisse être utile dans la prévention ou le traitement de la covid ». Normalement le traitement du président Trump doit prendre fin aujourd’hui.