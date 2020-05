La colère d’Abdoul Mbaye

Abdoul Mbaye a réagi à l’assouplissement de l’état d’urgence annoncé par Macky Sall. L’ancien PM s’en prend violemment au chef de l’Etat dans un post publié sur sa page Facebook.

« Le Sénégal est le premier pays à renoncer presque totalement aux mesures de lutte contre la pandémie au moment où elle y atteint son pic. Cela ressemble fort à du « faites ce que vous voulez désormais je m’en moque. »

Macky SALL choisit de faire démissionner l’Etat. Il faut reconnaître que la question du deconfinement ne pouvait être simple à résoudre. Il était devenu nécessaire de remettre le pays en activité tout en préservant les populations contre la propagation des contaminations.

Cela supposait un travail important et rigoureux, de la compétence et un sens élevé de l’intérêt national. La simplicité et le recul face aux pressions ont été le choix. Il nous reste à prier Dieu (swt) et à faire comme fera Macky Sall pour se protéger ainsi que sa famille. Citoyens prenez soin de vous. Prenez le maximum de précautions pour vous protéger ainsi que vos familles et vos voisins. »