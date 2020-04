La date du début du Ramadan connue

Le centre-international d’astronomie, se trouvant à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, a annoncé la date du début du Ramadan dans le monde musulman. Pour le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et l’Arabie Saoudite, l’observation du croissant lunaire est prévu, ce jeudi 23 avril. Et, le croissant y sera visible. Ainsi, ces pays vont démarrer le Ramadan, le vendredi 24 avril, rapporte afrique.le360.ma. Par contre, éclaire le centre-international d’astronomie, la Tunisie, la Turquie, l’Egypte devraient observer la lune, dès le mercredi 22 avril. Et, précise le centre, il sera difficile de pouvoir scruter le croissant lunaire. Donc, le Ramadan commence aussi pour ces pays, le vendredi 24 avril 2020. Toutefois, pour de nombreux pays musulmans, à l’instar du Sénégal, l’observation du croissant lunaire à l’œil nu reste de rigueur.