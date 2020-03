La doléance de Baldé à Macky

A sa sortie d’entretien avec le président de la République Macky Sall, le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé a parlé à Macky Sall des difficultés rencontrées à Ziguinchor sur les prélèvements et le retard des résultats. Il indique que plus de 200 personnes sont confinées à Ziguinchor et que des mesures doivent être prises pour des prélèvements rapides mais aussi pour un retour rapide des résultats pour éventuellement commencer le traitement. Il a expliqué que le président avait entendu sa doléance et qu’il allait prendre rapidement des mesures pour trouver une solution à cela.

Abdoulaye Baldé est aussi revenu sur sa demande au chef de l’Etat pour que les maires du Sénégal obtiennent des dérogations et autorisations de circulation pour pouvoir gérer leurs communes surtout en cas d’urgence. Le leader de l’Union Centriste du Sénégal a affirmé que le président Macky Sall a tout de suite donné instruction au ministre de l’Intérieur pour que les maires du Sénégal soient autorisés à circuler au delà de 20 heures.