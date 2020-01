La Douane à l’heure du bilan

« Durabilité au cœur de l’action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète’ », c’est le thème retenu pour l’édition 2020 de la journée internationale des Douanes. La cérémonie officielle s’est déroulée au Sud-Est du Sénégal.

Le Sénégal, à l’instar du monde, a célébré hier la journée internationale des Douanes. Un moment choisi par les douaniers pour faire le bilan. C’est le cas de la zone sud où le colonel Malang Diédhiou, Directeur régional des douanes, a déclaré : « Nous avons eu des résultats très appréciables en 2019, avec des recettes douanières estimées à plus de 2,4 milliards FCFA, contre 1,9 milliard en 2018, soit une hausse de 450 millions de francs CFA ». Il s’exprimait hier à Ziguinchor lors de la Journée internationale des douanes. D’après lui, ils avaient un objectif annuel de 1,32 milliard FCFA en début 2019. L’objectif a été doublé avec plus de 2,4 milliards. Colonel Diédhiou a présenté ces bons résultats sur le compte des subdivisions des services douanières du Sud, par leurs nombreux efforts ayant par exemple abouti à l’obtention de recettes de l’ordre de 229 millions de francs en recettes tirées des saisies, des amendes et de la vente. Il faut noter que cette célébration a enregistré la présence des autorités administratives et locales, des autres corps des forces de défense et de sécurité, et de plusieurs autres acteurs. La Direction régionale des Douanes du Sud s’est aussi illustrée dans la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue avec, notamment, 629,4 kilogrammes de chanvre indien saisis, ainsi qu’un lot de médicaments contrefaits dont le montant tourne autour de 253 millions en 2019, contre 28 millions collectés en 2018. Concernant la zone Sud-Est, son Directeur régional, Georges Diémé, a annoncé que 3,306 milliards FCFA ont été enregistrés pour les recettes budgétaires et 304 441 millions FCFA en recettes contentieuses. A cette occasion, il a expliqué que n’eut était l’axe Tambacounda-Kidira ayant réduit de près de 60% le volume du trafic qui lui a été dédié initialement, les recettes pouvaient être largement dépassées. Malgré cet état de fait, soutient-il, le Bureau de Kidira (Tambacounda) est resté dans les mêmes ordres de grandeur que l’année 2018. Sur ce, il lance un appel pour la réhabilitation de cet axe qui est bénéfique pour l’économie locale, la compétitivité du Port autonome de Dakar et déterminant pour le volet sécuritaire. Parlant du bureau des Douanes de Moussala, la Direction régionale des douanes a informé que depuis sa création, il a franchi la barre d’1 milliard et atteint l’étape de 1,5 milliard. Pour la zone Nord, le colonel Amidou Ndiaye, Directeur régional des douanes, a fait savoir qu’ils ont réalisé des recettes de l’ordre de 8 milliards de francs CFA en 2019, en hausse de 2 milliards de francs par rapport à l’année précédente. Ainsi le Colonel Ndiaye s’est félicité des performances réalisées par les soldats de l’économie de la zone Nord qui regroupe les régions administratives de Saint-Louis, Matam et Louga.

Zachari BADJI