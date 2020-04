L’équipe qui compose la Force Covid-19 dirigé par le Général de division, François Ndiaye commence à se dessiner. prend forme. L’Assemblée nationale a désigné ses représentants et porté son choix sur les députés Seydou Diouf (BBY), Toussaint Manga (PDS), et El Hadj Issa Sall (non alignés). Les syndicalistes ont choisi Mademba Sock (Unsas) et Lamine Fall (Cnts). Habib Sy et la pro Ousmane Sonko Yacine Fall ou Gnama Touré vont représenter l’opposition. Mame Yacine Camara et Alassane Seck représentent la société civile. Birahim Seck du Forum civil a été aussi proposé.