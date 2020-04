LA FEMME DECEDÉE DE COVID-19 TENAIT UN FAST-FOOD A DIEUPPEUL

Psychose et panique à Dieuppeul ! La raison? La femme décédée de Coronavirus et âgée d’une cinquante d’années tenait un restaurant dans la commune de Dieuppeul-Derklé en face de la clinique Crox Bleue informent ox Pouli et Les Echos.. Souffrant d’asthme, elle a été emporté par la maladie. C’est le deuxième cas de décès que le Sénégal a enregistré après la mort de Pape Diouf. Ce qui fait peur aux gens du quartier, la famille de la défunte circule librement et n’est pas mise en quarantaine. La plupart des enfants de la vicitme vivent à l’étranger.