La gendarmerie saisit les téléphones de Coumba Kane

La SR confisque les téléphones de Coumba Kane

Suite et as fin de l’affaire Coumba Kane. Les enquêteurs ont initié une enquête technique pour élucider le présumé kidnapping. Selon L’Observateur, les gendarmes de la Section de Recherches, ont saisi les téléphones de la dame, pour une exploitation minutieuse mais aussi tenter de borner les téléphones portables de ses « prétendus » ravisseurs. Le journal indique que Coumba et son époux Mouhamed Sarr se régénère dans un camp de vacances . Le couple devrait rejoindre le domicile conjugal aujourd’hui mercredi.