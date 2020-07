« La jeunesse doit être le levain d’une nouvelle société consciente »

Il s’agit de garder notre capacité d’émerveillement malgré de multiples bourrasques qui nous viennent de partout, de l’intérieur du pays comme de l’extérieur, et qui très souvent ballottent notre République. Il nous faut cependant garder espoir, garder notre capacité d’émerveillement, refonder un nouvel humanisme qui puisse réveiller le bâtisseur de nation qui dort en chacun d’entre nous, en particulier la jeunesse.

Notre jeunesse doit être le levain d’une nouvelle société consciente de son passé et qu’importe que celui-ci soit grandiose ou pas. Une jeunesse résolument tournée, orientée vers le futur. Il ne s’agit point de faire des sauts de cabri, mais bien de protéger ce qu’on aime, ce qui est une des raisons majeures de notre existence, notre pays. Dès lors, la raison doit être privilégiée. Elle doit, et c’est une exigence effacer l’émotion dans nos actes majeurs prioritaires de tous les jours. Or, que voit-on aujourd’hui dans notre pays le Sénégal ? L’émotion prend le pas sur la raison, elle envahit toute l’espace publique ; et tout le monde ou presque en raffole de l’universitaire, répétiteur, aux médias, en passant par les derniers commerçants ou « talibés » de banlieue. L’émotion devient le moyen le plus facile, le plus apte à s’approprier un réel en réalité insaisissable.

L’émotion devient comme un médicament qui tue et sert de levier à une marchandisation de notre société devenue presque paranoïaque. Rien n’est analysé, on court au sensationnel .C’est à qui bien mieux, il faut être sensationnel, manier les insultes avec désinvolture et le tour est joué. Une guerre de chiffres macabres, d’images obscènes, de catastrophes, tout est alors permis. Or, faut-il le rappeler, les insanités, les échecs, les crises comme la violence, les réussites spectaculaires ont des origines souvent lointaines. Ne succombons pas à la frénésie du catastrophisme. Gardons toujours en bandoulière notre capacité d’émerveillement devant toute chose et ceci grâce à la raison.

Pape Amadou Fall