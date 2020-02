La judokate casse le bras de son mari infidèle

Le président des maris battus, le comédien Charles Foster a un sérieux cas à résoudre. Et pour cause, une judokate, S.N, a sévèrement tabassé son époux infidèle, A.D. lui a cassé le bras. La dame a vu rouge, quand elle a découvert sur la messagerie whatsApp du téléphone de son mari, des photos compromettantes et ultra sexy de sa voisine d’immeuble. Après la sévère correction administrée à son homme infidèle, la judokate a tout bonnement plié bagages avant de rentrer chez ses parents.