La NASA porte le nom de sa première ingénieure noire

L’administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, a déclaré que Jackson avait aidé à briser les barrières pour les Afro-Américains et les femmes dans l’ingénierie et la technologie.

L’histoire de Mary Jackson a été racontée dans le film Hidden Figures de 2016. Née à Hampton, en Virginie, elle est décédée en 2005.

L’année dernière, la Nasa a renommé la rue devant son siège social « Hidden Figures Way ».

» Plus jamais cachés, nous continuerons à reconnaître les contributions des femmes, des Afro-Américains et des personnes de tous horizons qui ont rendu possible la réussite de l’exploration de la Nasa », a déclaré M. Bridenstine dans un communiqué.

Mary W Jackson faisait partie d’un groupe de femmes très importantes qui ont aidé la Nasa à réussir à envoyer des astronautes américains dans l’espace », a ajouté M. Bridenstine.

« Mary n’a jamais accepté le statu quo, elle a aidé à briser les barrières et à ouvrir des opportunités pour les Afro-Américains et les femmes dans le domaine de l’ingénierie et de la technologie. »

Cette décision intervient à un moment d’introspection à travers les États-Unis sur les injustices historiques subies par les Afro-Américains.

La mort récente de George Floyd en garde à vue a déclenché des manifestations dans le monde entier et renouvelé les demandes de mettre fin au racisme institutionnel.

La Nasa a commencé à recruter des femmes afro-américaines diplômées d’université dans les années 40 en tant qu’ «ordinateurs humains», mais elles ont subi à la fois une discrimination raciale et sexuelle au travail.