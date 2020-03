La nouvelle vie de Rama Yade

Rama Yade a alors découvert divers univers : celui des expatriés autour du lycée français, celui des ambassades et ses événements culturels, celui des lobbies et des multinationales ou encore de la Maison Blanche. L’ancienne ambassadrice de la France à l’Unesco a aussi dû se faire aux Américains, elle qui dit n’avoir été approchée par les autres mamans au parc que lorsqu’elles ont compris qu’elle n’était pas afro-américaine, mais française… Si elle n’a pas aimé la qualité moyenne des aliments ou des vêtements, l’expérience a été globalement positive. Elle a ainsi salué « l’Amérique où on peut refaire sa vie, où tout est possible », tout en reconnaissant un problème majeur : « Toutefois, il faut avoir de l’argent là-bas, car il n’y a pas de filet de sécurité. » Les Américains actuellement au chômage ou hospitalisés à cause du coronavirus peuvent en témoigner…