La première dame chez Khalifa Sall et Mimi 

A la tête d’une petite délégation, la première Dame s’est rendue hier chez l’ancien Maire de Dakar, Khalifa Sall pour lui présenter ses condoléances à la suite au rappel à Dieu de sa maman. Le socialiste et les membres de sa famille ont accueilli l’épouse du chef de l’Etat avec tous les honneurs. Après avoir pris congé de Khalifa Sall, la première Dame est partie chez Mme Aminata Touré, pour lui présenter ses condoléances après le décès de sa maman. Khalifa Sall, Aminata Touré et leurs familles respectives ont salué le beau geste de respect et de reconnaissance de la première Dame tout souriante et humble.