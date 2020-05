La réplique de Mimy Touré à Sonko

A bon chat bon rat ! La réplique n’a pas tardé du côté du camp présidentiel après la sortie d’Ousmane Sonko. La présidente du Cese, Aminata Touré est montée au front pour sortir la sulfateuse contre le leader du Pastef. « Il ne faut pas faire de la Covid-19 une affaire politicienne. Le coronavirus n’a pas de carte politique Ce n’’est pas le moment d‘avoir des querelles politiciennes dans ce contexte de pandémie », a-t-elle martelé. L’ancien premier ministre estime qu’il faut amener des décisions qui indiquent une sortie de crise. «Quel que soit nos avis divergents, nous devons nous unir et être ensembles, il faut amener des idées constructives dans l’intérêt de la nation», a-t-il asséné.. Pour l’ancienne Garde des Sceaux, « il ne faut pas ajouter une catastrophe à la catastrophe, une crise dans la crise. » « Gérer un pays c’est prendre en compte toutes les préoccupations et considérations de la nation. Il ne faut pas que la machine économique s’arrête. Le Sénégal n’a que 300.000 fonctionnaires dans le public et secteur privé compris ; tout le reste pratiquement évolue dans le secteur informel. Ces gens-là, il faut penser à eux car ils gagnent leur vie quotidiennement. On ne peut faire face à la Covid-19 et parallèlement avoir une famine. Gouverner c’est prévoir et il faut sauvegarder les citoyens. »

M. BA