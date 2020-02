La réponse salée de Macky Sall à Justin Trudeau, sur la question de l’homosexualité

En conférence de presse ce mercredi au Palais de République, Justin Trudeau, premier ministre canadien, en s’exprimant ouvertement sur les questions relatives aux droits de l’homme, a ouvertement évoqué celle de l’homosexualité. Il semblerait qu’il souhaite que le Sénégal légalise cela. « Comme vous le savez bien, je suis un grand défenseur des droits de l’homme et je parle de ces enjeux partout où je vais. Macky Sall connait mes perspectives la dessus. Nous en avons parlé », a-t-il déclaré.

Macky Sall n’a pas mâché ses mots pour répondre le Premier ministre Canadien. Apres la déclaration de Trudeau, Macky a fait savoir que les valeurs sénégalaises ne lui permettent pas de légaliser l’homosexualité. « Nous en avons parlé. Je respecte son choix d’être défenseur des droits de l’homme. Je n’en suis pas moins un, seulement notre pays obéit à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisations. C’est notre manière de vivre et d’être. Cela n’a rien a voir avec l’homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, qui respecte les droits de l’homme. Mais ces droits au Sénégal interdisent l’homosexualité, les relations contre-nature, l’exhibition. Cependant, ceux qui ont des orientations sexuelles de leur choix ne font pas l’objet d’une exclusion. Mais on ne peut pas demander au Sénégal de légaliser l’homosexualité et d’organiser demain la Gay Pride. Ce n’est pas possible. Notre société ne l’accepte pas », a souligné Macky devant son homologue.