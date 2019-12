Retour sur les retraités. Nous revenons à notre problématique des enjeux liés à la retraite dans notre pays, le Sénégal, et presque partout, il est vrai, en Afrique.

Sommes-nous des pays fortement industrialisés, très riches matériellement et puissamment équipés ?

16 millions, 17 millions, 20 millions d’habitants, signifie-t-il que nous sommes densément peuplés et que la bombe démographique, selon la malheureusement expression de l’occident, nous menace, comme veut bien faire croire un certains occident, il est vrai, très inquiets de la baisse drastique de sa population ?

Il est en effet admis que ce discours sibyllin, est entretenu dans nos pays par certaines organisations qui, en réalité, cachent mal leur rôle de sycophante.

Avons-nous des milliers de médecins et milliers d’enseignants, des milliers de sportifs, de journalistes, de magistrats, de chercheurs, d’agents de la sécurité encore en activité pour, de manière désinvolte et dans une radicalité absolue, mettre au frigo beaucoup de ceux-là dont la Nation a encore besoin.

Nous pensons que non. Non parce que le Sénégal dit émergent dont on parle tant, et qui doit être une exigence en vérité, n’est nullement à l’abri des défaillances administratives, des défaillances sécuritaires, médicales, éducatives.

Non parce que ce n’est sûrement pas au moment où ces milliers de cadres techniques ont acquis assez de compétences et de sérénité que convoquant certaines barrières liées à l’âge, qu’il faut les abandonner alors qu’on était sur le chemin du succès.

Aucune raison, nous disons aucune raison administrative, ni politique, surtout celle tirée des archives d’une mentalité coloniale dysharmonique, ne nous convaincra de la pertinence de nous séparer aussi brutalement de nos fonctionnaires.

Et ce, d’autant plus qu’en politique, les dinosaures sont encore là et bien là. Des faits que pourtant, tous acceptent.