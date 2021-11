La Senelec Sécurise l’alimentation en électricité à Dakar

Une bonne nouvelle pour les populations de Dakar, Senelec dans le cadre du Projet d’appui au Secteur de l’électricité (PASE) va prochainement procéder à la mise en service de la ligne 90kV Hann – Cap des biches. La mise sous tension de la ligne est prévue dans la période allant du 31octobre au 22 novembre 2021.

Cette mise en service parachève ainsi le processus de mise en œuvre du PASE 48 qui vise à renouveler la ligne de transport reliant le poste de Hann (un des plus grands centres de distribution d’électricité à Dakar) aux lieux de production. Avec la mise en service de cette nouvelle ligne, Senelec boucle ainsi le processus de sécurisation de l’alimentation en électricité de la Ville de Dakar. Pour faciliter la mise en œuvre de cet ambitieux projet dont une bonne partie du tracé traverse l’Autoroute de l’avenir, Senelec s’est entourée de toutes les garanties nécessaires afin de sécuriser les installations. Dans ce cadre, Senelec et SECAA ex SENAC ont signé le 23 avril 2014 une convention de passage et de servitude pour

les réseaux électriques portant sur la mise en place de câbles souterrains HT entre Kounoune et Lobatt Fall.

En perspective de la mise sous tension prochaine de la présente ligne, Senelec en étroite concertation avec la SECAA et les autorités déconcentrées se sont accordées sur la fermeture à la circulation de l’Autoroute à péage sur le tronçon Pikine Thiaroye aux dates suivantes :

– Du 31 octobre au 01 novembre 2021 de 22h à 06 heures

– Du 1er novembre au 02 novembre 2021 de 22h à 06 heures

– Du 21 novembre au 22 novembre 2021 de 22h à 06 heures pour les travaux de dépose de la ligne existante entre Icotaf Thiaroye et Sotiba – Baux maraichers.

Senelec présente ses excuses aux usagers de l’Autoroute à Péage pour ces désagréments nécessaires dans le cadre de la mise en service de la ligne et tient à rassurer les populations que la situation sera rétablie au soir du 22 novembre 2021. A noter que le projet d’appui au secteur de l’électricité est le fruit d’un partenariat fécond entre l’Etat du Sénégal, La Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement et l’Union Européenne.