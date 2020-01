La Turquie va construire le stade olympique de Diamniadio

En visite à Dakar le 28 janvier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a signé une série d’accords avec son homologue sénégalais, Macky Sall, et annoncé sa volonté de voir les échanges commerciaux entre les deux pays atteindre le milliard de dollars.

Au lendemain de cette rencontre, c’est la société turque Summa – actionnaire et opérateur avec sa compatriote Limak de l’Aéroport international Blaise-Diagne, mais aussi constructeur du Dakar Arena, de l’hôtel Radisson de Diamniadio et de centre des expositions de Dakar – qui s’est vue officiellement confié par la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip-SA) le chantier du stade olympique de Diamniadio, pour lequel la Présidence du Sénégal avait annoncé, le 20 janvier, avoir obtenu un accord de financement de la Standard Chartered Bank.

Les travaux, qui représentent un investissement de 238 millions d’euros, doivent commencer le 20 février prochain et durer dix-sept mois. Le stade, d’une capacité de 50 000 places, doit accueillir les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2022.