La TV Oled transparente de Xiaomi !

Cette télévision Oled commercialisée uniquement en Chine est la plus bluffante du moment. elle est lancée pour célébrer les dix ans de la marque. Fini l’imposant écran noir, il est possible de voir à travers. L

a marque chinoise Xiaomi existe depuis 10 ans. Elle s’est fait connaître en multipliant les sorties de smartphones aux prix très agressifs et souvent dotés de configurations musclées. Xiaomi ne produit pas que des smartphones et s’est lancée dans la fabrication d’écrans Oled il y a peu. Pour fêter son anniversaire, en plus d’avoir présenté ses mobiles Mi 10 Ultra et Redmi K30 Ultra, la marque vient de dévoiler le Mi TV Lux Transparent Edition, un téléviseur de 55 pouces doté d’une dalle Oled totalement transparente. Si le constructeur n’est pas le premier à proposer un tel écran, l’effet reste bluffant ! Et il l’est d’autant, qu’en plus de l’effet de transparence, les bordures de l’écran sont fines de 5,7 millimètres. Sur la dalle, seuls les pixels nécessaires s’allument, ce qui donne l’impression que l’image flotte dans l’environnement.

Des images qui semblent flotter

Pour parvenir à ce résultat, le constructeur a placé l’ensemble de l’électronique dans le socle. C’est un processeur MediaTek 9650 qui gère l’afficheur épaulé par le moteur AI Master Smart Engine. Pour le reste, Xiaomi se targue de parvenir à une reproduction d’images exceptionnelles, avec un spectre de couleurs très étendu, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une latence limitée à 1 ms que les joueurs apprécieront.

Cinq modes d’affichage spécifiques sont proposés pour les joueurs, le cinéma, ou encore le sport. Au niveau du son le Dolby Atmos est présent, ainsi qu’un mode permettant d’employer automatiquement le scénario audio le plus adapté au contenu diffusé. La commercialisation de la Mi TV Lux est programmée pour le 16 août 2020 à un tarif conséquent d’environ 6.000 euros. Elle ne se destine que pour le marché chinois pour le moment.