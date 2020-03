La valeur marchande de Krépin a grimpé

Du haut de ses 21 ans, Krépin Diatta est considéré comme l’un des espoirs du football africain. D’ailleurs lors de son passage à Sarpsborg 08 entre 2017 et 2018, il avait été élu meilleur espoir du championnat norvégien. En 27 matchs de championnat, il a inscrit 8 buts.

Transféré en Belgique au Club de Bruges la saison suivante, Krépin Diatta n’a de cesse progressé. Depuis son arrivée en Jupiler Pro league, l’ancien joueur d’Oslo Football Academy Dakar fait l’unanimité autour de ses prestations. Mais avant, il avait déjà impressionné plus d’uns lors de la coupe d’Afrique des Nations 2019. Le Sénégal avait atteint la finale de la compétition avant de s’incliner contre l’Algérie. Durant la compétition, Krépin Diatta a eu le privilège de marquer son premier but avec les lions de la Teranga, c’était contre la Tanzanie.

En ligue des champions, ses performances sont aussi remarquables. De quoi attirer, l’attention de certains cadors européens sur sa personne. Selon certaines indiscrétions, le PSG le surveillerait de très près. Autant dire que les planètes s’alignent pour le milieu offensif. Et pour se rendre compte de l’envergure qu’il prend, il faut se référer à Transfermarkt. Spécialisé dans la notation des joueurs, le média a nettement revu à la hausse la valeur marchande de Krépin Diatta. Il vaut désormais 21 millions d’euros et devient par conséquent, le joueur le plus cher du FC Bruges.