LA VENDEUSE DE CORDES QUI A ÉMU LA TOILE DÉCROCHE UN CDI

La vidéo de cette vendeuse a fait le tour du Web en seulement quelques heures. Ngoné Mbaye, du nom de la jeune femme, a fondu en larmes lorsqu’elle a été interrogée par nos confrères de Dakaractu sur le chômage qui frappe les jeunes Sénégalais. Le témoignage de Ngoné, qui, à l’approche de la Tabaski, vendait des cordes et autres bricoles, en a ému plus d’un. Des bonnes volontés se sont ruées sur leurs téléphones pour lui venir en aide. C’est ainsi qu’une société de la place, AB Partners, l’a recrutée comme Responsable commerciale. Le Directeur général de la société, Abdourahmane Baldé, lui a signé un contrat à durée indéterminée avec salaire à la clé.

Très émue par ce geste, Ngoné Mbaye promet de mettre toute son énergie pour donner satisfaction à son employeur et mener à bien les missions qui lui seront confiées.

Le Directeur général de AB Partners a souligné, pour sa part, qu’il n’avait pas dormi de la nuit à cause de cette vidéo. « Nous avons tous suivi cette vidéo. Elle m’a touché au plus profond de moi. Le cri du cœur de cette dame m’a beaucoup touché », a lancé Abdourahmane Baldé.

