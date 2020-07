La vérité sur la bagarre dans le vestiaire de Watford

« Je veux juste démentir ça, il n’y a pas eu de bagarre à la mi-temps du match dans le vestiaire, a assuré Deeney à l’antenne de beIN Sports. Nous sommes en 2020. On ne fait plus ça. Et puis vous savez, avec toutes les caméras et tout, vous en auriez su certainement beaucoup plus si cela avait été le cas. »