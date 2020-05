L’Afrique dépasse la barre des 2 000 morts

Le continent africain a dépassé aujourd’hui la barre symbolique des 2 000 personnes décédées des suites du Covid-19.

L’’Afrique comptait, ce jeudi 7 mai, 52 175 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 2 024 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Algérie est le pays le plus meurtri par l’épidémie de coronavirus et déplore 476 morts sur son territoire. L’Égypte déplore de son côté 469 décès, le Maroc en compte 183 et l’Afrique du Sud 153. Dans les bilans officiels, huit pays d’Afrique ne recensent pour l’instant aucune mort liée au coronavirus : la Centrafrique, le Rwanda, l’Ouganda, le Soudan du Sud, l’Érythrée, la Namibie, le Mozambique et le Lesotho. L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 7 808 et 7 588 cas recensés. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Nigeria et le Ghana.