L’Afrique face au coronavirus : «on a vu les chiffres doubler »

Alors que le continent est jusqu’à présent relativement épargné par rapport à l’Europe, « certains pays pourraient très bientôt connaître un pic important », prévient l’OMS.

Il y a à peine deux semaines, les prévisions des experts étaient rien moins qu’effrayantes. L’Afrique allait être rapidement submergée par la pandémie de coronavirus, forcément désastreuse dans un continent pauvre aux systèmes de santé défaillants. Le nombre des contaminations a depuis nettement progressé, du Caire au Cap, mais il reste encore très en deçà des lourds bilans recensés en Europe ou aux Etats-Unis.

Selon le dernier décompte établi par l’AFP, plus de 12 800 contaminations et environ 700 morts ont été recensées officiellement en Afrique, dans 52 de ses 54 pays. Seuls l’archipel des Comores et le petit royaume du Lesotho y ont échappé. Le pays le plus touché d’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud, a dépassé les 2 000 cas confirmés, dont 25 morts, tandis que dans le nord du continent, l’Algérie compte 293 morts pour plus de 1 900 cas. Sans commune mesure avec les plus de 871 000 cas et 71 000 décès recensés en Europe.