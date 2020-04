L’Allemagne utilise les montres connectées pour surveiller l’épidémie de coronavirus

L’Institut Robert-Koch, établissement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, lance une application de suivi de l’épidémie du coronavirus en Allemagne. C’est sur la base du volontariat, et ça fonctionne sur la plupart des bracelets et montres connectées.

En France, en Italie ou encore aux Etats-Unis, on projette de lancer des applications pour smartphone pour suivre l’épidémie de coronavirus. Comme à Singapour, l’idée est de permettre de suivre, de manière anonyme, les personnes infectées, guéries, mais aussi d’alerter les personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées afin de les isoler. De nombreux scientifiques et médecins estiment que c’est un élément clé pendant et après le confinement, et l’Allemagne a lancé mardi sa propre application pour iOS et Android.

Disponible sur le Play Store et l’App Store, Corona-Datenspende est validée par l’autorité de santé publique allemande et lancée par l’institut Robert Koch qui contrôle et coordonne les actions gouvernementales contre le coronavirus. L’objectif est d’aider à surveiller la propagation du COVID-19 et analyser si les mesures visant à contenir la nouvelle pandémie de coronavirus fonctionnent. Pour cela, cette application s’appuie sur les données des montres et bracelets connectés, en récupérant les données comme la fréquence cardiaque, la température corporelle et le sommeil.