L’ancien ministre Patrick Devedjian a succombé au Covid-19

Figure de la scène politique française, ancien ministre, maire et député, Patrick Devedjian a succombé au covid-19 dans la nuit de samedi à dimanche, à 75 ans. Hospitalisé depuis mercredi, il avait pourtant annoncé que son état s’améliorait. L’ancien élu du RPR et de l’UMP aura traversé plus de 35 ans de vie politique.

Le 26 mars dernier, sur Twitter, Patrick Devedjian annonçait être touché lui aussi par le coronavirus. Il se disait alors « fatigué mais stabilisé » grâce au travail « exceptionnel » des personnels soignants.

Ce dimanche 29 mars, le département des Hauts-de-Seine a annoncé, le décès de son président des suites du coronavirus à l’âge de 75 ans. « On le croyait sur la voie de la guérison mais le virus a été le plus fort », s’est émue Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et membre, sur LCI.