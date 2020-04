L’appartement et les biens d’Abdoul Mbaye saisis

Un huissier est chez Abdoul Mbaye pour saisir ses biens, notamment son appartement et le mobilier de son épouse. L’affaire entre dans le cadre du différend avec son ex épouse Aissata Diack qui l’a poursuit pour bigamie. L’ancien Premier ministre, a été déclaré coupable d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement, et devra également payer une amende de 1 million de Fcfa et 100 millions de dommages et intérêts.