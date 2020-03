L’APPEL DES LAYENNES REPORTÉ, LE «KAZU RAJAB» CÉLÉBRÉ « AUTREMENT »

Le Khalife général des Layénnes a reporté toutes les activités religieuses de la confrérie. Prévu les 25 et 26 mars au niveau des cités religieuses de Cambérène, Ngor et Yoff, le 140e Appel de Sydina Limamou Laye est finalement reporté jusqu’à nouvel ordre à cause de l’épidémie du coronavirus. Le fils aîné du khalife général des Layénnes, Seydina Issa Laye Thiaw qui a fait l’annonce ce dimanche, lors d’un point de presse au domicile de son père à Yoff-Layenne, a décidé de se conformer aux recommandations formulées par le Chef de l’Etat Macky Sall. La famille de Serigne Fallou a finalement décidé de reporter le Kazu rajab, qui était prévu le 22 mars prochain à Touba. Mais, Serigne Abo Mbacké, khalife du deuxième khalife de Bamba, a invité les disciples à célébrer l’événement autrement. « Nakou Nék Took Sa Keur Magal Ko Fa (Que chacun reste chez lui pour y célébrer le Magal) », a instruit le marabou