L’appel du pied de Mbaye Niang à l’OM

Arrivé à Rennes l’été dernier, M’Baye Niang a réussi sa première saison avec le stade rennais. L’international sénégalais pourrait rapidement changer d’air. L’international sénégalais serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Auteur de 15 buts et 2 passes décisives, le lion de la Teranga aurait tapé dans l’œil du club phocéen, désireux de recruter un avant-centre pour épauler Dario Benedetto.

Un intérêt réciproque

Le vice-champion d’Afrique a déclaré sa flamme à l’OM, ouvrant la porte à un transfert à Marseille. «Certains disaient que l’OM n’avait pas l’effectif pour jouer la deuxième place mais je suis désolé, un mec comme Germain, il est très utile. A Lille, il débloque le match. Malgré le fait d’être critiqué, il a eu cette lucidité. Ces trois points à Lille, ça a compté, et c’est Aké le petit jeune qui rentre, c’est Germain, c’est Benedetto qui met le pied… l’effectif ils l’ont…A Marseille, il faut beaucoup de caractère. Mehdi pourra te le dire, je me suis beaucoup inspiré d’Higuain. Il a fait plein de clubs, il a fait le Real, Naples, la Juve. Il y a toujours eu un moment où on a voulu le mettre à la porte. Il est revenu à la Juve l’an dernier, on lui a donné le numéro 21, il y avait Cristiano Ronaldo… Mais Higuain, contre l’Inter c’est lui qui marque, contre Naples il te fait un crochet sur Koulibaly… c’est ce caractère qu’on doit avoir…Pour mon avenir, c’est Mamad (Niang) qui décidera ». a indiqué l’attaquant du stade rennais dans un live sur Insagram avec le nouveau speaker du Vélodrome, Sat.

La valeur marchande du joueur est estimée à 12 millions d’euros. Une somme qui pourrait refroidir les ardeurs des dirigeants marseillais mais ils pourraient toutefois miser sur l’envie du joueur de rejoindre l’OM pour l’attirer dans leur filet.