L’Armp freine Lassana G. Sakho

L’Agence de régulation des marchés publics (Armp) a annulé l’attribution du marché pour la dépollution de la baie de Hann par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas).

D’un montant de 78 milliards Fcfa, le marché attribué à une entreprise allemande, a été bloqué pur violation des codes de procédure de passation des marchés. L’Armp a demandé la réévaluation du dossier.

L’Onas qui prend acte de cette décision, dit craindre de voir les bailleurs de fonds se retirer. « Je tiens à signaler que dans les critères d’évaluation, il y a l’Etat du Sénégal qui est représenté et les bailleurs de fonds. Donc, c’est une évaluation qui est faite aussi bien par l’Etat et les bailleurs qui nous apportent une expertise, car c’est un projet assez complexe », a expliqué Lansana Gagny Sakho, Directeur de l’Onas.

Depuis plus de 10 ans, les travaux de dépollution de la baie de Hann tardent à démarrer à cause de nombreux obstacles. Ce projet doit être financé par l’Agence française de développement (Afd), sous forme de prêt et la coopération hollandaise, sous forme de dons.