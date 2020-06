L’ASEA et Senelec reportent leur congrès

L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) et Senelec informent le public, les partenaires et les sponsors qu’en raison de la situation de la pandémie du Covid – 19 (Coronavirus), le 20ème Congrès de l’ASEA, initialement prévu à Dakar du 19 au 24 juin 2020, est reporté à une date ultérieure.

Cette conférence exposition devait réunir à Dakar plus de mille (1000) participants, une centaine d’entreprises du secteur de l’énergie et plusieurs organisations et gouvernements, autour du thème de « La nécessité de service public et la performance des sociétés africaines d’électricité ».

Les nouvelles dates retenues pour la tenue de cet évènement international feront l’objet d’une nouvelle communication.

ASEA et Senelec remercient vivement leurs partenaires et sponsors pour leur soutien et disponibilité et présentent leurs sincères excuses pour ce report indépendant de leur volonté.

Senelec et son partenaire ASEA invitent au respect des recommandations sanitaires pour freiner la propagation de la pandémie.