L’auditeur du COUD répond à Dionne

L’auditeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) sort de sa réserve. Pape Ibra Kébé pour ne pas le nommer répond à Mahammad Boun Abdallah Dionne qui défend mordicus que le Rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption sur la gestion du Coud, « a été fait par un français ». Et que ce dernier « est rentré chez lui, quand il a fini de faire le travail pour lequel, il a été emmené ».

« Je ne suis pas un Toubab. Je suis né au Saloum, j’habite à Touba », déclare haut et fort Pape Ibra Kébé. Dans les colonnes du quotidien LesEchos, il ajoute avoir étudié au Lycée Abdoulaye Niass de Kaolack et est ensuite allé à Strasbourg, puis Lille et Paris Dauphine.

« En 2014, je suis allé au Sénégal, pour apporter mon expertise. Je l’ai fait par patriotisme », fait savoir M. Kébé. Concernant le Rapport de l’Ofnac sur le Coud qui fait couler des salives, il affirme sans ambages qu’ »il n’y a aucun parti pris ». « Tout a été fait sur des bases claires. Il n’y a rien d’autre », assure-t-il.