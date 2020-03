L’audition de Bougazelli reportée

L’audition au fond de l’ex-député, Seydina Fall dit Boughazelli, par leDoyen des juges d’instruction prévue hier a été renvoyée. Ces co-inculpés ne l’ont pas été non plus. Bougazelli et Cie ont été placés sous mandat de dépôt depuis novembre dernier pour les faits d’association de malfaiteurs, tentative de corruption et trafic de faux billets. Le responsable de l’Alliance pour la République (APR/Yakaar, parti au pouvoir) dans le département de Guédiawaye, a été arrêté une première fois, le 14 novembre à la station essence de Ngor par des éléments de la gendarmerie qui lui ont tendu un piège. Il a, cependant, été libéré le même jour, sur convocation le lendemain. Mais il ne s’était pas présenté devant les enquêteurs comme convenu. Ce n’est qu’après deux faux bonds faits aux pandores qu’il s’était finalement résolu à déferrer à la convocation des gendarmes.