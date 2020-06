LDC: Le calendrier dévoilé

L’UEFA a officialisé le retour de la plus belle des compétitions européennes ce mercredi, communiquant toutes les dates de cette édition 2019-20.

La Ligue des Champions sera bien de retour en août ! L’information, qui avait filtré il y a plusieurs semaines déjà et faisait état d’une poursuite de la compétition à Lisbonne en mode final four, est avérée. Exceptionnellement, il n’y aura pas de double confrontation entre les équipes durant les quarts et les demi-finales et tous les matchs se joueront à Lisbonne !

Mais pour y participer, le Real Madrid devra bien renverser Manchester City à l’Etihad Stadium. Pour assurer l’équité, les quatre huitièmes de final retour se joueront bien chez l’hôte les 7 et 8 août prochain. Les quarts se disputeront les 12, 13, 14 et 15 août tandis que les deux demi-finales auront lieu les 18 et 19 août. Enfin, la grande finale se tiendra au stade Da Luz le dimanche 23 août.