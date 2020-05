LE 14E DECES EST LE KHALIFE DE SERIGNE ABDOU LAHAD BARA MBACKE

La 14e personne décédée hier vendredi de Coronavirus à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba est le khalife de Serigne Abdou Lahad Bara Mbacké, selon les informations de L’Observateur. Le défunt se nomme Serigne Abdou Khadim Mbacké. La famille dément qu’il est mort de coronavirus. Mame Serigne Mbacké, petit frère du défunt et porte-parole de la famille, très amer, s’en prend à Abdoulaye Diouf Sarr et au président de la république qu’il accuse de ne pas avoir pris leurs responsabilités devant la maladie. «Aucun membre du personnel médical ne s’est déplacé au domicile du défunt et la maison n’est pas mise en quarantaine », déplore-t-il. Le journal indique que le défunt âgé de 85 ans était diabétique et malade depuis une décennie. Ses deux jambes étaient amputées. Agé de 85 ans, Khadre Mbacké qui habite Gouye Mbinde, est un célèbre marabout et chef religieux très connu à Touba.